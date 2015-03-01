Депутата ВР, якого затримали на Марші пам'яті в Москві, звільнили

20:59, 01 березня 2015
Політика
0 0

Про це повідомили адвокати Микола Полозов і Марк Фейгін.

Алексей Гончаренко / facebook.com

Депутата Верховної Ради, делегата України у ПАРЄ Олексія Гончаренка, затриманого сьогодні під час Маршу пам'яті Бориса Нємцова в Москві, звільнили з відділку міліції "Китай-місто" в Москві.

Про це повідомили адвокати Надії Савченко Микола Полозов і Марк Фейгін на своїх сторінках в Twitter.

Як повідомляв УНІАН, Гончаренко був затриманий під час траурної ходи в пам`ять Бориса Нємцова в центрі Москви.

Читайте такожГлава української делегації в ПАРЄ: затримання Гончаренка - вершина цинізму і свавілля

Читайте такожпід час трагедії в Одесі. 

За даними відомства, Гончаренка допитують за обставинами кримінальної справи, порушеної у Росії за ознаками злочинів, передбачених ч. 3 ст. 30, 1 ч. ст. 105, п. ”З” ч. 2 ст. 117 КК Росії ”замах на вбивство і катування громадянина Російської Федерації під час трагічних подій в Одесі 2 травня”.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter