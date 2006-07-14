Чи можливі дострокові президентські вибори

Радник Президента України Микола ПОЛУДЬОННИЙ заявляє про відсутність підстав для дострокових президентських виборів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні на брифінгу у Секретаріаті Президента.

За словами М.ПОЛУДЬОННОГО, дострокові вибори Президента можуть відбуватися лише у випадку, коли Президент з тих чи інших підстав не може виконувати свої обов’язки. Таких підстав, за словами радника глави держави, на даний момент не існує і не буде існувати й надалі.

Як відомо, представники Партії регіонів заявляли, що у разі рішення Президента розпустити Верховну Раду і провести дострокові парламентські вибори необхідно буде проводити і дострокові президентські вибори.