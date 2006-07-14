Чи можливі дострокові президентські вибори
15:22, 14 липня 2006Політика
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Брифінг у Секретаріаті Президента
Радник Президента України Микола ПОЛУДЬОННИЙ заявляє про відсутність підстав для дострокових президентських виборів.
Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні на брифінгу у Секретаріаті Президента.
За словами М.ПОЛУДЬОННОГО, дострокові вибори Президента можуть відбуватися лише у випадку, коли Президент з тих чи інших підстав не може виконувати свої обов’язки. Таких підстав, за словами радника глави держави, на даний момент не існує і не буде існувати й надалі.
Як відомо, представники Партії регіонів заявляли, що у разі рішення Президента розпустити Верховну Раду і провести дострокові парламентські вибори необхідно буде проводити і дострокові президентські вибори.
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