«Народний фронт» вимагає підтримати закон, який дозволить стабілізувати курс гривні - Пашинський

16:57, 03 березня 2015
Політика
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Фракція «Народний фронт» вимагає ухвалити законопроект щодо порядку здійснення розрахунків в іноземній валюті.

Пашинский

Про це заявив заступник голови фракції Сергій Пашинський з парламентської трибуни.

За його словами, ухвалення законопроекту №2265 надасть можливість стабілізувати фінансову і банківську системи країни.

«Всім відомо, що те, що відбувається, зокрема з нашою національною валютою – це робота спекулянтів та недобросовісних банків. Саме тому ми категорично підтримаємо пропозицію Уряду покласти цьому край», - заявив Сергій Пашинський.

«І нам не зрозуміла позиція наших партнерів, які на словах говорять одне, а голосують у залі по-іншому», - додав він. 

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