«Народний фронт» вимагає підтримати закон, який дозволить стабілізувати курс гривні - Пашинський

Про це заявив заступник голови фракції Сергій Пашинський з парламентської трибуни.

За його словами, ухвалення законопроекту №2265 надасть можливість стабілізувати фінансову і банківську системи країни.

«Всім відомо, що те, що відбувається, зокрема з нашою національною валютою – це робота спекулянтів та недобросовісних банків. Саме тому ми категорично підтримаємо пропозицію Уряду покласти цьому край», - заявив Сергій Пашинський.

«І нам не зрозуміла позиція наших партнерів, які на словах говорять одне, а голосують у залі по-іншому», - додав він.