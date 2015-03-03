«Народний фронт» вимагає підтримати закон, який дозволить стабілізувати курс гривні - Пашинський
16:57, 03 березня 2015Політика
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Фракція «Народний фронт» вимагає ухвалити законопроект щодо порядку здійснення розрахунків в іноземній валюті.
Ухвалення законопроекту №2265 надасть можливість стабілізувати банківську системи країни
Про це заявив заступник голови фракції Сергій Пашинський з парламентської трибуни.
За його словами, ухвалення законопроекту №2265 надасть можливість стабілізувати фінансову і банківську системи країни.
«Всім відомо, що те, що відбувається, зокрема з нашою національною валютою – це робота спекулянтів та недобросовісних банків. Саме тому ми категорично підтримаємо пропозицію Уряду покласти цьому край», - заявив Сергій Пашинський.
«І нам не зрозуміла позиція наших партнерів, які на словах говорять одне, а голосують у залі по-іншому», - додав він.
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