Тарасюк: без єдиного кандидата демократи програють вибори в Києві

Без єдиного кандидата демократичні сили не здобудуть перемогу на виборах мера Києва.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав на прес-конференції лідер Народного руху України Борис ТАРАСЮК.

Він зазначив, що політрада блоку “Наша Україна – Народна самооборона” ще не розглядала можливу кандидатуру від блоку на посаду мера Києва.

За словами Б.ТАРАСЮКА, минулого тижня політрада НРУ ухвалила рішення про участь партії у цих виборах і «закликала всі демократичні сили висунути єдину кандидатуру на посаду мера». Б.ТАРАСЮК підкреслив, що тільки за такої умови можна забезпечити перемогу кандидата від демократичних сил на виборах у столиці.

За його словами, зараз з цього питання продовжуються консультації «між провідними політичними силами». «На жаль, на сьогодні поки що немає єдиного кандидата», - зауважив лідер НРУ.

Відповідаючи на запитання журналістів, кого він вважає найкращою кандидатурою від демократичних сил на посаду мера столиці, Б.ТАРАСЮК не назвав жодного прізвища, а лише зазначив, що це має бути людина, «яка буде віддана інтересам громади м. Києва, а не своїм інтересам». За його словами, це має бути політик, «який здатен стати над всіма меркантильними проблемами» і бути «гарантом незапровадження корупційних схем, а вже фахівці мають дати лад господарству міста».

Лідер НРУ також вважає, що це має бути кандидат, якого підтримуватиме більшість в Київській міській раді.