Суддя Царевич вважає, що Печерський суд даремно звинувачують у корупції

Про це вона сказала в інтерв'ю телеканалу "1+1", пише Lb.ua.

"Як на мене, це міф (про те, що Печерський суд корумпований)",- сказала Царевич і додала, що вона не згодна з такими твердженнями і не сприймає їх.

"Судове засідання - це змагання двох сторін. Ніколи не бувають дві сторони задоволені", - сказала вона.

Як повідомляє ТСН, Царевич сама запропонувала журналістам інтерв'ю. В офіс телеканалу суддя приїхала з групою підтримки - мамою і близьким другом.

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"Цій дитині не було кому допомогти. Вона своїми знаннями, своїм розумом досягла всього", - каже мама судді, утираючи сльози.

Суддя Царевич вела справи Юлії Тимошенко і Юрія Луценка, також розглядала справи автомайданівців.

За словами судді, на неї ніхто ніколи не впливав. Вперше відчула тиск під час розгляду справи екс-регіонала Олександра Єфремова. Але про це вона готова говорити тільки з генпрокурором Віктором Шокіним.

Нагадаємо, напередодні стало відомо, що голова Верховного суду Ярослав Романюк дав згоду на арешт трьох суддів, які вели гучні справи за часів режиму Віктора Януковича. Зокрема, мова йде про Оксану Царевич, Сергія Вовка і Максима Кицюке.