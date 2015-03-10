Адвокат Савченко побачив зміну ставлення до льотчиці в Росії

Про це в прямому ефірі "Свободи слова" в понеділок, 9 березня, сказав адвокат Савченко Марк Фейгін, пише Обозреватель.

Він розповів, що у Росії це справа теж знаходиться в центрі уваги, але в певних колах.

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"У пропагандистському ключі все це висвітлюється через російські ЗМІ. Безумовно в негативному ключі формується ставлення до Надії Вікторівни. Вже заздалегідь винної. Негативне відношення має свої конотації - каратель Савченко. Нехай у мене немає точних цифр, але це відношення змінюється. Вся дискусія дає свої результати. Адже це вже дуже давно - йде дев'ятий місяць. Після того, як захист раз за разом оприлюднить факти про непричетність Савченко, думка поступово змінюється. Може від великої уваги до цієї справи громадськість починає цікавитися, як можна брати участь у вбивстві журналістів як коригувальник вогню, якщо ти вже годину-півтора перебуваєш в полоні. Все-таки виникають питання, на які немає відповідей", - сказав Фейгін.

"Враховуючи, що для населення не секрет, що у нас в Росії немає суду як гілки влади, я думаю, що повільно, але впевнено ставлення до історії Савченко буде змінюватися", - додав він.