Гройсман: Україна має пройти непростий шлях від пострадянської держави до сучасної європейської країни



Про це заявив Голова Верховної Ради України Володимир Гройсман під час зустрічі з Прем’єр-міністром Королівства Швеція Стефаном Льовеном у середу, наголосивши, що нинішній рік має стати роком реформ, повідомляє прес-служба парламенту.

Гройсман наголосив на важливій ролі парламенту у процесі законодавчого забезпечення реформ. У цьому контексті він повідомив про ухвалення ряду важливих законодавчих актів, спрямованих, зокрема, на посилення боротьби з корупцією, стабілізацію фінансово-економічної ситуації.

Керівник парламенту зазначив, що рішення, що їх ухвалила Верховна Рада, сприяли наданню траншу Міжнародного валютного фонду, що дозволить стабілізувати ситуацію і активізувати процес реформування країни.

Гройсман також повідомив про початок конституційної реформи у частині децентралізації врядування і зазначив, що для України є цікавим відповідний досвід Швеції у реформуванні системи місцевого врядування.

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Прем’єр-міністр Королівства Швеція високо оцінив зусилля української влади на шляху реалізації реформ. «Це дуже важкі, але необхідні кроки», - сказав Льовен.

Він висловив готовність його країни обмінятися з Україною досвідом здійснення реформ.

Гройсман та Льовен також обговорили і дотримання Україною виконання Мінських домовленостей.

У цьому контексті Гройсман заявив, що жоден агресор ще не здолав Україну. Тому для України є важливим питання миротворчої місії на Донбасі. За його словами, для надання відсічі агресору необхідно використовувати усі інструменти. «Безумовне виконання Мінських угод, миротворча місія і підвищення обороноздатності України можуть бути достатньо ефективними для зупинки ворога», - зазначив він, підкреслюється в повідомленні.