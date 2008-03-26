Литвин застеріг Тимошенко, що життя минає

Лідер блоку свого імені Володимир ЛИТВИН оцінює політичну діяльність уряду Юлії ТИМОШЕНКО за сто днів роботи «на відмінно», економічну – «задовільно».

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні журналістам перед початком розширеного засідання Кабінету міністрів України.

«У політичній сфері можна поставити «п’ятірку», якщо говорити про економічну ситуацію – це буде «трійка», - сказав В.ЛИТВИН.

Відповідаючи на запитання, що б він міг порадити прем’єру, В.ЛИТВИН сказав: «Я одне міг би порадити Ю.ТИМОШЕНКО: зрозуміти, що крім політики, є ще життя, бо потім, коли оглядаєшся назад, виявляється, що життя минає».