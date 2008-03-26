Тимошенко не запросила Ющенка на свій «тріумф»

Уряд не запрошував Президента України Віктора ЮЩЕНКА для участі в своєму розширеному засіданні з підбиття підсумків за 100 днів роботи.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив перший заступник керівника Секретаріату Президента Олександр ШЛАПАК сьогодні журналістам.

«Наскільки мені відомо, його (Президента) не запрошували. Власне кажучи, це є певною традицією, оскільки Президент і раніше не був присутній на засіданнях попередніх урядів з підбиття підсумків за 100 днів своєї діяльності», - сказав О.ШЛАПАК.

При цьому він вважає недостатнім для підбиття підсумків 100-денний термін роботи уряду.

«Це дуже недовгий термін, щоб говорити про якісь стійкі тенденції в роботі уряду. Дасть Бог, попрацюємо більше, і тоді Президент буде тут на засіданні», - сказав він.

Раніше перший заступник голови Секретаріату Президента Олександр ШЛАПАК заявив, що уряду потрібно бути скромнішим, оцінюючи свою роботу.

Про це він сказав після закінчення розширеного засідання Кабінету Міністрів України, присвяченого 100 дням роботи уряду.

«Безумовно, Президент і, я думаю, всі ми радіємо успіхам української економіки і цінуємо ті зусилля, які докладає уряд для розвитку економіки. Мені здалося, що уряд повинен був би бути скромнішим в оцінці своїх власних досягнень», - наголосив О.ШЛАПАК.