Рада визнала частину Донбасу окупованою територією

Як передає кореспондент УНІАН, за це рішення проголосували 280 народних депутатів із 333, зареєстрованих у сесійній залі.

Голова ВР Володимир Гройсман зачитав текст цієї постанови. Згідно з документом, Верховна Рада постановляє визнати тимчасово окупованими територіями окремі райони, міста, селища і села Донецької та Луганської областей, в яких запроваджується особливий порядок місцевого самоврядування, до моменту виведення усіх незаконних збройних формувань, а також Збройних сил Російської Федерації, їх військової техніки, а також бойовиків та найманців з території України та відновлення повного контролю України за державним кордоном України.

Ця постанова набуває чинності наступного дня після її опублікування.