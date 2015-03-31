Президент представив нового губернатора Чернігівщини

Як передає кореспондент УНІАН, представлення відбулося сьогодні під час зустрічі із активом області.

За словами Порошенка, перед областю стоїть завдання гарантувати безпеку прикордонного краю, завершити нинішню та провести наступну хвилю мобілізації, гідно зустріти тих, хто повернеться із зони антитерористичної додому. Також глава держави акцентував увагу на відкритості і прозорості діяльності органів влади на всіх рівнях.

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Порошенко назвав Куліча авторитетною людиною, яку знають і поважають в області.

«Це підтверджує впевнена перемога на мажоритарному окрузі. Життя Валерія Петровича пов'язано із Чернігівщиною», - сказав він.

Президент також підкреслив, що практикує призначення на посади голів ОДА вихідців з областей, які знають людей, стан економіки, проблеми і шляхи їх вирішити.

Президент також вручив посвідчення голови ОДА Кулічу.

Як повідомляв УНІАН, із вересня минулого року обов'язки голови Чернігівської облдержадміністрації виконував Сергій Журман.

Довідка УНІАН. Валерій Куліч народився 28 серпня 1973 у с. Жовтневе, Коропського району. Навчався у Чернігівському вищому військовому авіаційному училищі льотчиків. Потім закінчив Чернігівський державний інститут економіки і управління за спеціальністю "Менеджмент у виробничій сфері". Працював у кількох страхових компаніях. 3 2002 року по 2014 рік – генеральний директор ТОВ "Форсаж". У 2012-2014 роках – депутат Чернігівської обласної ради. У 2014 році обраний до Верховної Ради України.

Одружений. Має трьох доньок.