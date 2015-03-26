Порошенко розглядає три кандидатури на посаду голови Запорізької ОДА

Як передає кореспондент УНІАН, про це у Харкові під час брифінгу сказав журналістам президент України Петро Порошенко.

“Я трьох кандидатів маю, вони мають пройти співбесіду”, - сказав Порошенко, наголосивши, що найближчим часом ця кандидатура буде погоджена.

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За його словами, кандидатура голови Запорізької ОДА буде погоджена з Кабінетом міністрів України.

Як повідомляв УНІАН, 24 березня президент України Петро Порошенко задовольнив прохання Ігоря Коломойського про відставку з посади голови Дніпропетровської ОДА.

Сьогодні, 26 березня, президент в Дніпропетровську представить нового виконувача обов'язків керівника Дніпропетровської обласної державної адміністрації Валентина Резніченка.

В заході також очікується участь Коломойського.