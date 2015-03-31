Шокін призначив своїм заступником колишнього слідчого у справі про вбивство Гонгадзе

До цього він обіймав посаду заступника начальника Головного управління нагляду у кримінальних провадженнях Генеральної прокуратури України (ГПУ), повідомляє прес-служба відомства.

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Крім цього, іншим наказом Віктор Шокін призначив заступником генерального прокурора Юрія Столярчука, який до цього обіймав посаду першого заступника начальника Головного слідчого управління Генпрокуратури. Новий заступник генпрокурора був слідчим у справі про вбивство журналіста Георгія Гонгадзе.

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Адвокат дружини загиблого Мирослави Гонгадзе Валентина Теличенко раніше так говорила про Юрія Столярчука: "На допиті в суді один зі свідків, допитаний багато разів, заявив, що слідчий Юрій Столярчук був першим, хто не задавався метою зібрати негатив про Георгія Гонгадзе, а цікавився фактичними обставинами , перший, хто не був упередженим ".