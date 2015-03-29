Шокін: Для мене немає недоторканних - президент то чи прем'єр

22:30, 29 березня 2015
Політика
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Генеральна прокуратура має намір розслідувати заяви про корупцію в Кабінеті міністрів, і прем'єр Арсеній Яценюк готовий давати свідчення з цього приводу.

Фото УНИАН

Про це заявив генпрокурор Віктор Шокін в ефірі телеканалу "Інтер", пише LB.ua.

"Для мене немає недоторканних, буде це, не дай Бог, президент, прем'єр-міністр, інша посадова і державна особа, якщо ця людина скоїла кримінальний злочин, вона має обов'язково бути притягнутою до відповідальності", - сказав він.

Він підкреслив, що Генпрокуратура буде вживати всі необхідні заходи для того, щоб винні у вчиненні злочинів громадяни України або інші громадяни були притягнуті до відповідальності.

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У свою чергу, заступник начальника Головного управління ГПУ - начальник управління з розслідування корупційних злочинів Павло Жебрівський в ефірі "5 каналу" заявив, що факти можливої корупції в Кабміні перевірять протягом місяця.

Нагадаємо, Генеральна прокуратура відкрила кримінальне провадження за фактами зловживань чиновниками Кабінету міністрів, що спричинило розкрадання бюджетних коштів.

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