Перевірку на посаду голови Антикорупційного бюро пройшли троє з чотирьох кандидатів - Чубаров

Як передає кореспондент УНІАН, про це під час 17-го засідання конкурсної комісії повідомив голова комісії, лідер Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров.

Як сказав Чубаров, надійшла інформація про проходження спеціальної перевірки та перевірки відповідно до Закону "Про очищення влади" чотирма кандидатами на посаду директора Антикорупційного бюро.

За словами Чубарова, всі служби, які брали участь у проведенні перевірок, надали свої письмові висновки щодо кожної кандидатури. Голова комісії повідомив, що всі чотири кандидата були повторно запрошені до податкових служб для того, щоб уточнити раніше подані декларації. У відповідні декларації від усіх кандидатів були внесені певні зміни різного рівня.

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"У Службі безпеки України було розглянуто матеріали щодо перевірки кандидатів на посаду голови Національного антикорупційного бюро. Встановлено, що стосовно Ситника А.С., Сірого М.І. та Чумака В.В. інформація, яка би перешкоджала їхньому призначенню, від Служби безпеки України відсутня", - зазначив Чубаров.

У цьому зв'язку Чубаров наголосив, що "три кандидати, а саме: Ситник, Сірий та Чумак, вони проходять перевірку".

Таким чином, за його словами, Яків Варічев перевірки не пройшов.

Після ознайомлення з результатами перевірок Чубаров поставив питання щодо виключення кандидатури Варічева з участі у конкурсі.

У підсумку шестеро членів комісії з восьми присутніх проголосували за виключення Варічева з конкурсу. У той же час, один член комісії утримався, а ще один був проти.

Під час проходження перевірок Варічев у поданих документах не повідомив про ряд випадків перетину державного українсько-російського кордону. Варічев особисто висловив незадоволення результатами перевірки і не виключив, що звернеться у суд щодо результатів проходження перевірок.

Як повідомляв УНІАН, комісія з обрання директора Національного антикорупційного бюро обрала чотирьох кандидатів, які були направлені для проходження спецперевірки. Ними є Віктор Чумак, Артем Ситник, Микола Сірий та Яків Варічев.