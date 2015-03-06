Відібрані 4 кандидати на посаду голови антикорупційного бюро

15:59, 06 березня 2015
Політика
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В будівлі адміністрації президента відбулося чергове засідання конкурсної комісії з відбору кандидатів на посаду керівника Національного антикорупційного бюро.

Чубаров провел очередное заседание по отбору главы антикоррупционного бюро / Фото УНИАН

На цьому етапі, як повідомляє "Новое время", експерти розглядали 21 претендента. В результаті чотирьох направили на наступний етап - спеціальну перевірку, яка передує підсумковому голосуванню.

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У топ-4 кандидатів увійшли Віктор Чумак, Артем Ситник, Яків Варічев і Микола Сірий.

Раніше в неурядовій організації Transparency International Україна розповіли, що далеко не всі кандидати на посаду директора Національного антикорупційного бюро з опублікованого президентом списку відповідають вимогам закону.

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