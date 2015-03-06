Відібрані 4 кандидати на посаду голови антикорупційного бюро
15:59, 06 березня 2015Політика
7048 0
В будівлі адміністрації президента відбулося чергове засідання конкурсної комісії з відбору кандидатів на посаду керівника Національного антикорупційного бюро.
Чубаров провів чергове засідання з відбору голови антикорупційного бюро / Фото УНІАН
На цьому етапі, як повідомляє "Новое время", експерти розглядали 21 претендента. В результаті чотирьох направили на наступний етап - спеціальну перевірку, яка передує підсумковому голосуванню.
Читайте такожПрезидент затвердив зміни в діяльність антикорупційного бюро
У топ-4 кандидатів увійшли Віктор Чумак, Артем Ситник, Яків Варічев і Микола Сірий.
Раніше в неурядовій організації Transparency International Україна розповіли, що далеко не всі кандидати на посаду директора Національного антикорупційного бюро з опублікованого президентом списку відповідають вимогам закону.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter