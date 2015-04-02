Наступного тижня Порошенко розгляне кандидатури на посаду голови Антикорупційного бюро

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні під час зустрічі з активом Тернопільської області.

"Наступного тижня нарешті мені подадуть кандидатури на голову Національного антикорупційного бюро, ми посилимо антикорупційні можливості СБУ і робитимемо все для того, щоб народ побачив, що ми вирішуємо ті виклики, які зараз стоять перед нами", - сказав Порошенко.

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Він зазначив, що корупція в Україні ще залишається, але при цьому є суттєві зміни. "Завжди у корупціонерів в Україні був дах, який їх прикривав. Що змінилося? Даху вже немає. Я сподіваюсь, що держчиновники вже зробили для себе висновки. Як в тій грі: хто не сховався, я не винуватий. Наша реакція буде дуже жорсткою, ми не маємо майбутнього, якщо ми не переможемо корупцію. А корупціонерам потрібно боятися не лише закону, а й Бога. Бо той хто краде відбирає останні кошти малозабезпечених і забирає останні кошти в армії", - сказав Порошенко.

Як повідомляв УНІАН, комісія з обрання директора Національного антикорупційного бюро обрала чотирьох кандидатів, які були направлені для проходження спецперевірки. Ними є Віктор Чумак, Артем Ситник, Микола Сірий та Яків Варічев. 31 березня голова комісії, лідер Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров повідомив УНІАН, що результати проходження чотирма кандидатами спеціальної та люстраційної перевірок очікуються не пізніше наступного тижня.