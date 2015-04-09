Полторак виявився міністром без автомобіля, але з півмільйоном гривень

Згідно його декларації, опублікованій на сайті Кабінету міністрів, з цієї суми заробітна плата склала 366 тис. 977 грн.

Полторак також отримав 23 984 тис. грн подарунків, призів та виграшів. Інші види доходу склали 73 тис. 80 грн.

Міністр оборони спільно з дружиною володіє квартирою площею 89 кв. м.

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Його дружина за 2014 рік задекларувала 70 тис. 988 грн доходу. Вона є власницею двох земельних ділянок площею 679 і 9741 кв. м, житлового будинку площею 39.8 кв. м. На її банківському рахунку зберігається 262 тис. 97 грн.

Згідно декларації, подружжя Полтораков не володіє авто.

Раніше повідомлялося, що доходи президента України Петра Порошенка в 2014 році склали майже 369 млн грн, при цьому він заплатив майже 18 млн грн податків, а загальні витрати на благодійні програми перевищили 123 млн грн.