Український експерт звинуватив місію ООН з прав людини в тенденційності

Таку думку в статті для ZN.UA викладає Олександр Самарський, експерт центру дослідження Росії, екс-посол України в Ірані, на підставі аналізу оприлюдненого 2 березня у Женеві дев'ятого звіту управління Верховного комісара ООН з прав людини (УВКПЛ) про ситуацію в Україні (1 грудня 2014 р. - 15 лютого 2015 р.).

При цьому, зазначає він, "такі документи істотним чином впливають на сприйняття ситуації в Україні міжнародною спільнотою, зокрема в контексті російської агресії". Автор статті виділяє низку особливостей звіту, які вказують, на його думку, на те, що його укладачі відійшли від стандартів, прийнятих ООН.

Читайте такожУ доповіді ООН наведено неперевірені дані і замовчуються "гумконвої" - МЗСЗокрема, в документі:

- у низці місць немає чіткої фіксації нелегітимності російської влади в Криму або терористів "ЛНР-ДНР" (вживання слова "де-факто", написання в лапках), що рівнозначно їх визнанню;

- згадується, ніби бойовики в Донбасі отримують зброю і поповнення з декількох країн, крім Росії, хоча доказів фактів постачання з інших країн немає, а переважна кількість найманців у Донбасі, згідно з численними свідченнями, є саме росіянами;

- у деяких випадках увага приділяється виключно позиції бойовиків, офіційна позиція української влади ігнорується;

- у розділі "Незаконні і необґрунтовані затримання, вимушені зникнення, тортури і брутальне поводження" наголос зроблено на розслідування діяльності українських силовиків. При цьому злочини, вчинені на сході країни їх противником, описані тільки побічно, "даних про діяльність місії з метою самостійного вивчення фактів" немає взагалі;

- "значну увагу у звіті приділено опису складної соціально-гуманітарної ситуації на територіях, тимчасово підконтрольних т. зв. "ДНР" і "ЛНР", яку місія розглядає через призму виняткової відповідальності уряду України";

- не згадуються ні випадки примусової мобілізації з боку бойовиків, ні проблема мародерства на підконтрольній їм території.

"Діяльність місії не відповідає сформованій практиці ООН. Місія не дотримується положень Угоди між УВКПЛ ООН та урядом України від 25 липня 2014 року, а саме вимог діяти неупереджено і об'єктивно. Методика використання місією термінології при описі ситуації, відбір та інтерпретація фактів, практика вивчення стану справ з порушенням прав людини - тенденційні та однобокі. Більш того, проросійські за своїм змістом і спрямованістю", - йдеться в статті.