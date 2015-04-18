Колишній голова Держфінінспекції Гордієнко відмовився від охорони МВС

"Незважаючи на попередні заяви про те, що на його адресу надходять погрози, Микола Гордієнко відмовився від надання йому охорони" - повідомляє сайт МВС.

Читайте такожУ Кабміні відповіли на заяви екс-глави Держфінінспекції про корупційні схеми в урядіЗ Миколою Гордієнком зустрівся заступник міністра внутрішніх справ Олексій Руденко. "Зустріч була організована на прохання голови комітету Верховної Ради з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності Андрія Кожем'якіна. Народний депутат звернувся до МВС з інформацією про загрози, які отримав на свою адресу відсторонений на час службового розслідування діяльності ДФІ голова відомства", - наголошується в повідомленні, передає ZN.UA.

Раніше на засіданні комітетів щодо запобігання і протидії корупції та правового забезпечення правоохоронної діяльності було прийнято рішення звернутися до генерального прокурора з проханням організувати захист Миколи Гордієнка як свідка. Однак 16 квітня з'явилася інформація про те, що Генеральна прокуратура не бачить підстав для надання охорони Миколі Гордієнку.