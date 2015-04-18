Колишній голова Держфінінспекції Гордієнко відмовився від охорони МВС
Колишній голова Держфінінспекції Микола Гордієнко офіційно відмовився від надання йому охорони від МВС, написавши відповідну заяву.
"Незважаючи на попередні заяви про те, що на його адресу надходять погрози, Микола Гордієнко відмовився від надання йому охорони" - повідомляє сайт МВС.
Читайте такожУ Кабміні відповіли на заяви екс-глави Держфінінспекції про корупційні схеми в урядіЗ Миколою Гордієнком зустрівся заступник міністра внутрішніх справ Олексій Руденко. "Зустріч була організована на прохання голови комітету Верховної Ради з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності Андрія Кожем'якіна. Народний депутат звернувся до МВС з інформацією про загрози, які отримав на свою адресу відсторонений на час службового розслідування діяльності ДФІ голова відомства", - наголошується в повідомленні, передає ZN.UA.
Раніше на засіданні комітетів щодо запобігання і протидії корупції та правового забезпечення правоохоронної діяльності було прийнято рішення звернутися до генерального прокурора з проханням організувати захист Миколи Гордієнка як свідка. Однак 16 квітня з'явилася інформація про те, що Генеральна прокуратура не бачить підстав для надання охорони Миколі Гордієнку.