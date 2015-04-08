Екс-голові Держфінінспекції Гордієнку ГПУ може надати захист

Комітети Верховної Ради з питань боротьби з корупцією та з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності звернуться до Генеральної прокурори з рекомендацією організувати захист колишнього голови Державної фінансової інспекції Миколи Гордієнка як свідка.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення було ухвалене під час спільного засідання цих двох парламентських комітетів.

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Крім того, комітети підтримали пропозицію рекомендувати ВР невідкладно ухвалити закон про тимчасові слідчі комісії.

Як повідомляв УНІАН, екс-голова Держфінінспекції, який звинуватив урядовців у фінансових зловживаннях та корупційних схемах, заявив про переслідування

Гордієнко, зокрема, зазначив, що “з озвучених мною 7,6 мільярдів гривень корупційних збитків, що встановлені мною за період 2012-2014 років, близько 3,5 мільярдів корупційних збитків припадає на друге півріччя 2014 року”. “Тобто, на період роботи уряду Яценюка”, - додав він.

Він також зауважив, що передав до Генеральної прокуратури матеріали багатьох перевірок.

Водночас Гордієнко заявив, що «Арсеній Петрович влаштував проти мене політичні репресії, принизив моє чесне ім'я. Зараз мене переслідують, порушують проти мене кримінальні справи, стежить за мною зовнішня розвідка”.

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Він попросив у Генпрокуратури та народних депутатів «захисту, бо моє життя Арсеній Петрович перетворив на знущання”.

Як відомо, 4 квітня уряд за результатами службової перевірки звільнив Гордієнка з посади голови Держфінінспекції.