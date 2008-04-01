Буш заявляє, що Україна має всі підстави приєднатися до ПДЧ в Бухаресті

Президент США Джордж БУШ наголошує, що Україна має всі підстави приєднатися до Плану дій щодо членства в НАТО на Бухарестському саміті Альянсу, що відбудеться 2-4 квітня.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні на спільній прес-конференції з Президентом України Віктором ЮЩЕНКОМ у Києві.

За словами Дж.БУША, Україна і НАТО побудували міцне партнерство. Він нагадав, що Україна є єдиною державою, яка, не будучи членом НАТО, підтримує всі місії НАТО, в тому числі в Афганістані та Іраку.

Дж.БУШ підкреслив, що він був і залишається прихильником приєднання України і Грузії до ПДЧ. На його думку, це буде вигідно для всіх членів Альянсу.

«Ваша країна прийняла відважне рішення, і США рішуче підтримують ваше бажання», - сказав американський Президент, пообіцявши, що і надалі говоритиме про чітку позицію США в цьому питанні.

Водночас Дж.БУШ зауважив, що рішення про ПДЧ приймається не в Києві, а в Бухаресті.

«Моя зупинка тут має бути дуже позитивним сигналом, що я виконую те, що я кажу. Тобто, що я переконаний, що це є в інтересах України - стати членом НАТО», - сказав Дж.БУШ.

Він зауважив, що на його візит потрібно дивитись не лише як на сигнал щодо НАТО. «Я, як і багато американців, були дуже вражені Помаранчевою революцією», - сказав Президент США, висловивши захоплення демократичними процесами, які відбуваються в Україні.