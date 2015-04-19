Батальйон "Карпатська січ" заявив про готовність увійти до складу ЗСУ

Про це повідомляє прес-служба партії "Свобода" з посиланням на комвзводу Олега Куцина.

Куцин розповів, що у нього відбулися переговори з представниками Генштабу на чолі з генерал-майором Володимиром Талалаєм про легалізацію підрозділу.

"Є деякі неузгодженості, але протягом тижня, сподіваюся, усі проблемні моменти будуть врегульовані. Для нас принципово важливим є збереження наших підрозділів у повному складі - тоді ми готові перейти під патронат Генерального штабу ЗСУ", - заявив комвзводу.

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Нагадаємо, батальйон особливого призначення «Січ» був сформований у минулому році на базі МВС міста Києва для участі в антитерористичній операції на сході України. Його більшість складають члени «Свободи».

В лютому 2015 року Всеукраїнське об'єднання «Свобода» ввело внутрішнє військове положення і створило комбатантское об'єднання «Легіон Свободи». У нього увійшли «свободівці», які у складі Збройних Сил України, Національної Гвардії, спецпідрозділів МВС і добровольчих батальйонів захищають Україну від російської військової агресії. Очолив «Легіон» командир окремого добровольчого підрозділу «Карпатська Січ» Олег Куцин.