У США бояться, що Україна вироблятиме Patriot швидше і дешевше, - The Atlantic

Raytheon та Lockheed побоюються конкуренції з боку України.

Американські збройові компанії побоюються, що Україна після отримання ліцензій на Patriot зможе вдосконалити виробництво ракет і виробляти їх швидше та дешевше. Про це пише The Atlantic, посилаючись на заяви американських чиновників.

За словами співрозмовника видання, розробники системи Patriot – компанії Raytheon і Lockheed – офіційно пояснюють свою стурбованість щодо угоди побоюваннями "крадіжки інтелектуальної власності та передачі технологій". Однак справжня причина – у конкуренції.

"Їх турбує те, що українці знайдуть спосіб удосконалити Patriot, а потім виробляти їх у великих масштабах швидше і за значно менші кошти, ніж це можуть зробити існуючі виробничі лінії в США", – сказав він.

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Як зазначає видання, надання ліцензії на виробництво Patriot зробить Вашингтон одночасно гарантом безпеки України та бенефіціаром її виробничого потенціалу.

"Коли війна закінчиться, Україна зможе виробляти надлишки "Патріотів" для використання США або для перепродажу союзникам і партнерам США. З огляду на її послужний список, Україна, можливо, навіть зможе виробляти надлишки, поки триває війна. І це може стати проблемою", – пояснює The Atlantic.

Водночас, навіть якби США надали Україні ліцензію на виробництво "Патріотів", для масштабного виробництва Україні знадобилися б роки.

"У українців є активні програми розвитку майже всього, що їм потрібно, і їхній намір полягає в тому, щоб бути повністю самодостатніми в майбутньому", – сказав Колбі Бадхвар, незалежний аналітик з питань безпеки. Однак, за його словами, зараз Україна все ще майже повністю покладається на союзників у питанні перехоплювачів.

Ракети Patriot для України

Нагадаємо, США досі обговорюють з Києвом можливість передачі технологій виробництва ракет-перехоплювачів для комплексу Patriot. Тривають переговори з виробниками щодо надання ліцензій.

За словами неназваного українського чиновника, американська компанія Lockheed Martin, яка володіє технологією ракет і є їхнім основним виробником, вже дала згоду на передачу Україні ліцензії.

Наразі ліцензії на виробництво ракет-перехоплювачів Patriot за межами США мають лише Японія та Німеччина.

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