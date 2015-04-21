ГПУ зняла гриф секретності зі 103 матеріальних носіїв інформації у справі Пукача

Експертна комісія Генеральної прокуратури України на виконання ухвали Апеляційного суду Києва від 12 лютого здійснила перегляд грифів секретності 227 матеріальних носіїв секретної інформації, які містяться в матеріалах кримінальної справи за обвинуваченням колишнього генерала МВС Олексія Пукача у вбивстві журналіста Георгія Гонгадзе.

Як повідомили УНІАН в Управлінні зв’язків із громадськістю та ЗМІ Генпрокуратури, зі 103 матеріальних носіїв гриф секретності знято. У режим «Для службового користування» переведено 91 документ.

Водночас частина слідчих дій у кримінальній справі щодо Пукача Генеральною прокуратурою проводилася на підставі засекречених матеріалів органів внутрішніх справ, тому до роботи з їхнього розсекречування залучено експертів з питань таємниць Міністерства внутрішніх справ України. На підставі їхнього висновку знижено гриф секретності 33 матеріальних носіїв із «Цілком таємно» на «Таємно».

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Разом з тим, учасникам процесу судом надано можливість для ознайомлення з нерозсекреченими матеріалами кримінальної справи.

Раніше УНІАН повідомляв, що Міністерство внутрішніх справ України зняло гриф секретності з носіїв інформації у справі колишнього генерала МВС Олексія Пукача, обвинуваченого в організації вбивства Георгія Гонгадзе.

Довідка УНІАН. 29 січня 2012 року Печерський райсуд Києва засудив Пукача до довічного ув‘язнення за вбивство Гонгадзе у вересні 2000 року.

Адвокат Мирослави Гонгадзе Валентина Теличенко подала тоді апеляцію на вирок. "Скарга стосується лише неповноти встановлення мотивів злочину", - сказала адвокат. Також скаргу подав ще один потерпілий у справі журналіст Олексій Подольський.

24 листопада 2014 року Апеляційний суд Києва вирішив розглядати скаргу на вирок Пукачу в закритому режимі.

Згодом міністр внутрішніх справ Арсен Аваков і голова СБУ Валентин Наливайченко висловили переконання, що розгляд скарги на вирок Пукачу має відбуватися у відкритому режимі.

12 березня 2015 року комісія МВС зняла гриф секретності з 80 носіїв інформації у справі Пукача.

20 квітня Апеляційний суд Києва переніс на 19 травня розгляд скарги на вирок Пукачу.