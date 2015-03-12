МВС розсекретило матеріали у справі Пукача

Про це повідомляє прес-служба відомства.

"Близько 80 носіїв інформації мали гриф секретності і були створені в МВС в рамках розслідування кримінального провадження, фігурантом якої є генерал Пукач", - йдеться в повідомленні.

Відзначається, що розпорядженням міністра внутрішніх справ Арсена Авакова в МВС була створена спеціальна комісія, яка, вивчивши інформацію по даній справі, прийняла рішення зняти гриф секретності з зазначених документів.

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"Частина документів зберегла гриф "Для службового користування", тому, як використовувати інформацію - у відкритому або закритому режимі, вирішуватиме суд", - уточнили в прес-службі.

Згідно з повідомленням, в даний час всі матеріали у справі Пукача направлені в суд.

Як повідомляв УНІАН, 29 січня 2012 року Печерський районний суд Києва засудив його до довічного ув'язнення.

Адвокат Теличенко подала тоді апеляцію на вирок. "Скарга стосується лише неповноти встановлення мотивів злочину", - сказала адвокат.

Подольський також оскаржив вирок Пукачу.

24 листопада 2014 року Апеляційний суд Києва вирішив розглядати скаргу на вирок Пукачу у закритому режимі.

В подальшому міністр внутрішніх справ Арсен Аваков і голова СБУ Валентин Наливайченко висловили переконання, що розгляд скарги на вирок Пукачу повинно проходити у відкритому режимі.

8 грудня Апеляційний суд переніс на невизначений термін розгляд апеляційної скарги на вирок Пукачу.

Також 4 лютого 2015 року повідомлялося, що СБУ розсекретила матеріали справи Пукача.

Вбивство журналіста Георгія Гонгадзе було скоєно восени 2000 року.