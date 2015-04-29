ЗМІ: проект декларації саміту в Ризі дає мало надії для України, Грузії та Молдови

Документ, який має у своєму розпорядженні Радіо Свобода, не передбачає нічого конкретного щодо перспективи інтеграції цих трьох країн до євроспільноти.

Проект декларації натомість вчергове підтверджує «суверенне право кожного партнера на вибір рівня амбіцій і цілей, до яких він прагне у відносинах з Євросоюзом».

Мова цієї декларації значно слабша, ніж була у документі, ухваленому у Вільнюсі у 2013 році.

Читайте такожРига не повинна стати лише повторенням сигналів Вільнюського саміту - ЄлісєєвЦей проект декларації був відправлений країнам-членам «Східного партнерства» для можливої корекції під час саміту у Ризі 21-22 травня.

Програма ЄС «Східне партнерство» має на меті зміцнення відносин зі східними сусідами Євросоюзу. Учасниками програми є Україна, Білорусь, Молдова, Грузія, Вірменія й Азербайджан.

Молдова, Грузія і Україна підписали угоди про асоціацію з ЄС у 2014 році попри сильний тиск Москви.