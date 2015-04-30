ГПУ зібрала для Гаазького трибуналу матеріали про злочини вищих посадовців РФ і бойовиків на Донбасі

Про це УНІАН повідомили в управлінні зв’язків із громадськістю та ЗМІ Генеральної прокуратури України (ГПУ).

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Даною постановою Кабінету міністрів та ГПУ доручено зібрати необхідні матеріали та належну доказову базу для звернення до Гаазького трибуналу щодо скоєння злочинів проти людяності та воєнних злочинів вищими посадовими особами РФ та керівниками терористичних організацій "ДНР" та "ЛНР", які призвели до особливо тяжких наслідків та масового вбивства українських громадян.

"На виконання зазначеної постанови Генеральною прокуратурою України у межах компетенції підготовлено узагальнені матеріали аналітичного характеру про вчинення починаючи з 20 лютого 2014 року сукупності злочинів, які підпадають під норми статей 7, 8 Римського статуту ("злочинів проти людяності та воєнних злочинів")", - наголошується в повідомленні.

Зокрема, стверджується, що "в узагальнених матеріалах зібрано наявні дані про причетність до вчинення зазначених у заяві Верховної Ради злочинів вищих посадових осіб Російської Федерації та керівників терористичних організацій «ДНР» та «ЛНР»".

Сьогодні ці матеріали надіслані до Кабміну для їх подальшого опрацювання та вирішення питання про направлення до Міжнародного кримінального суду в Гаазі.