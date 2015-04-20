Шендерович про майбутнє РФ: Потрібно, щоб Путін дожив до свого суду в Гаазі, а не помер

Таку думку в інтерв'ю «Апострофу» висловив російський письменник Віктор Шендерович.

«Здоров'я (Путіна - ред.), кажуть, начебто непогане. Він тут недавно зник на деякий час. І Facebook, і інтернет переповнився якимись дивними надіями на те, що з ним щось трапилося. Це досить погано говорить про нас і про наш стан»,- зазначив він.

За словами Шендеровича, «не треба сподіватися, що станеться щось хороше в зв'язку з тим, що Путін помре».

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«Я б дуже хотів, щоб Путін дожив до суду, тому що в противному випадку це буде означати, що ми знову не вивчимо урок. Знову щось трапиться, знову прийде інший лідер нації, ніяких висновків, всі будуть щось говорити про себе, щось знати про себе, і ми в черговий раз будемо країною невивчених уроків. Звичайно, хотілося б, щоб були зроблені висновки, в тому числі юридичні висновки, я на це дуже сподіваюся. Але я не думаю, що це буде дуже скоро. Хоча цього ніхто не може знати. Але те, що він сильно допоміг майбутньому процесу в Гаазі,- це безумовно»,- додав письменник.

Нагадаємо, раніше Шендерович заявив, що при Володимирі Путіні Росія продовжить гинути, і зараз вона прямо направляється до розпаду. Крім того, він акцентує увагу на тому, що якщо росіянам як і раніше будуть розповідати, що РФ - це імперія, то це вже означає розпад.