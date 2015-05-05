Експерт: призначення Насірова на посаду голови ДФС - прогнозований результат

"Призначення Романа Насірова - результат грамотного прозорого конкурсу, причому, цілком прогнозований результат", - цитує Карасьова Комсомольськая правда в Украине.

"Новопризначений керівник володіє оптимальним поєднанням якостей, необхідних для того, щоб ефективно наповнювати державний бюджет, створювати адекватні умови для роботи бізнесу і держпідприємств, проводити реформи, розпочаті його попередником. До того ж він молодий – а, значить, сповнений сил і оптимізму, - і не замішаний ні в яких корупційних схемах – а значить, нікому нічим не зобов'язаний і буде будувати роботу ГФС результативно і прозоро", - вважає політолог.

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"Радий, що ДФС, нарешті, отримала свого керівника. Романа Насірова знаю давно, як досвідченого управлінця та ефективного законодавця у сфері податкової та митної політики. Те, що Роман безпосередньо брав участь у розробці законодавчої бази для роботи ДФС, говорить про те, що він глибоко володіє темою і тому справлятися з реформами йому буде легше, ніж кому б то не було. Плюс у нього великий досвід роботи в іноземних компаніях – так що про прозорі методи ведення бізнесу він знає не з чуток. Бажаю своєму наступнику лише одного: добротної надійної команди!", - прокоментував подію Ігор Білоус.

Нагадаємо, у конкурсі на заміщення вакантної посади голови ДФСУ спочатку брали участь 67 кандидатів, у фінал пройшли лише 12. За результатами останніх співбесід, сьогодні уряд затвердив на посаді народного депутата, голову профільного комітету Верховної Ради з питань податкової та митної політики Романа Насірова. Представлення новопризначеного керівника колективу ДФС відбудеться сьогодні.