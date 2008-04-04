Тимошенко дала різку відповідь на останній лист із Секретаріату Президента

Прем’єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО заявляє, що при призначеннях на урядові посади керується фаховою підготовкою людей.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Ю.ТИМОШЕНКО заявила журналістам, коментуючи лист Президента України Віктора ЮЩЕНКО про необхідність звільнити з урядових посад людей з оточення колишнього глави Адміністрації Президента Віктора МЕДВЕДЧУКА.

"Я думаю, що з конструктивною критикою ми будемо рахуватися, а те, що стосується кадрової політики, то я як прем’єр-міністр відповідаю за результат і тому підбираю команду таку, яка здатна цей результат дати. Я думаю, що “полювання на відьм” влаштовувати в країні недоречно. Потрібно дивитися, як людина працює, який внесок вона сьогодні робить у розбудову держави. Думаю, що всі такі листи найближчим часом просто припиняться”, - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Водночас керівник уряду наголосила, що заради збереження демократичної коаліції “уже багато місяців не чує ніяких закидів, які йдуть у бік уряду, ні від Президента, ні від його Секретаріату”. “Я і далі хочу дотримуватися цієї традиції”, - додала вона.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 3 квітня, Президент України В.ЮЩЕНКО у листі до прем`єр-міністра Ю.ТИМОШЕНКО висловив сподівання на прийняття Кабінетом міністрів відповідального рішення щодо подальшого перебування ряду осіб на урядових посадах.

Зокрема, йшлося про першого заступника міністра регіонального розвитку та будівництва України Олексія ІЩЕНКО (колишнього заступника Віктора МЕДВЕДЧУКА в Адміністрації Президента Леоніда КУЧМИ), заступника голови Державної митної служби Тараса КОЗАКА, першого заступника голови Національного агентства України з питань забезпечення ефективного використання енергетичних ресурсів Олександра ПАРШИНА, керівника Держкомархіву Ольгу ГІНЗБУРГ (представниця КПУ), а також радника прем`єр-міністра України Олександра ЗАДОРОЖНЬОГО.