У Конституційну комісію не надходили пропозиції від "ЛНР" і "ДНР" щодо змін в Основний Закон - Гройсман
16:28, 15 травня 2015Політика
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Пропозиції так званих "ДНР" і "ЛНР" про внесення змін в Основний Закон України офіційно в Конституційну комісію на сьогоднішній день не надходили.
Бойовики не направляли Конституційної комісії свої пропозиції щодо змін в Основеной закон / Фото УНІАН
Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив голова Верховної Ради, очільник Конституційної комісії Володимир Гройсман на брифінгу.
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"На сьогоднішній день офіційних пропозицій Конституційна комісія не отримувала", - сказав він, відповідаючи на запитання з цього приводу.
Раніше УНІАН повідомляв, що терористичні організації "ДНР" і "ЛНР" представили свої пропозиції щодо зміни Конституції України.
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