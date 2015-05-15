У Конституційну комісію не надходили пропозиції від "ЛНР" і "ДНР" щодо змін в Основний Закон - Гройсман

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив голова Верховної Ради, очільник Конституційної комісії Володимир Гройсман на брифінгу.

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"На сьогоднішній день офіційних пропозицій Конституційна комісія не отримувала", - сказав він, відповідаючи на запитання з цього приводу.

Раніше УНІАН повідомляв, що терористичні організації "ДНР" і "ЛНР" представили свої пропозиції щодо зміни Конституції України.