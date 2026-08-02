Прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян оголосив про відставку

Пашинян, найімовірніше, знову очолить новий уряд.

Прем’єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян подав у відставку разом зі своїм урядом. Про це він заявив у Facebook.

2 серпня стартувала перша сесія Національних зборів (парламенту) Вірменії дев’ятого скликання. Згідно з Конституцією країни, це зобов’язує уряд піти у відставку.

Пашинян повідомив, що підписав відповідну заяву та направив президентові, попросивши прийняти відставку уряду.

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Після цього за регламентом президент Вірменії повинен буде призначити нового главу Кабінету міністрів серед кандидатів партії, яка набрала більшість голосів на парламентських виборах.

Водночас саме партія чинного прем’єа Вірменії Пашиняна "Громадянський договір" здобула перемогу на парламентських виборах 7 червня, набравши 49,7% голосів. і гарантувала собі більшість у Національних зборах. Тож Пашинян, найімовірніше, знову очолить уряд.

Поки що члени уряду, який подав у відставку, продовжують виконувати свої обов’язки.

Вірменія і Росія

7 червня на чергових парламентських виборах перемогла правляча партія "Громадянський вибір". Прем’єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян заявив, що партія "Громадянський договір" самостійно сформує уряд.

Після голосування на парламентських виборах Пашинян заявив, що у відносинах його країни з РФ "немає жодної напруженості". Він додав, що відносини з Росією "базуються на взаємній повазі". За словами Пашиняна, напруженість у відносинах двох країн намагаються створити "деякі сили". Проте у Вірменії з РФ "дуже тісні стосунки", які не вийде так просто зіпсувати.

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