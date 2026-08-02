Передвісники осені: орнітолог пояснив, чому перші лелеки вже відлітають з України

Після вильоту молодняка сімейні групи поступово об'єднуються у зграї для польоту до Африки.

Перші білі лелеки вже розпочали осінню міграцію з України до Африки, хоча в багатьох гніздах ще залишаються пташенята. Про це повідомив заступник директора з наукової роботи Канівського природного заповідника Віталій Грищенко.

За словами науковця, ще ніби недавно українці раділи поверненню цих птахів після зимівлі, а вже наприкінці липня – на початку серпня в Україні з'являються перші пролітні зграї, які вирушають у теплі краї.

Першими країну залишають лелеки, яких уже нічого не стримує. Насамперед це дорослі птахи, які цього року не розмножувалися, а також ті, чиє гніздування виявилося невдалим. До міграції вже готові й пари, чиї пташенята рано стали на крило. Адже молоді лелеки почали залишати гнізда ще в першій декаді липня.

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Після вильоту молодняка сімейні групи поступово об'єднуються у зграї. Деякий час їх можна спостерігати у місцях, багатих на корм, зокрема на пасовищах, сіножатях або полях після збирання врожаю. Згодом і ці передвідлітні скупчення приєднуються до основного потоку мігрантів.

Грищенко звернув увагу на цікаву особливість міграції лелек. Якщо навесні, прямуючи до місць гніздування, великі зграї поступово розпадаються на окремі пари, то восени відбувається зворотний процес – птахи об'єднуються у дедалі більші групи.

В Україні пролітні зграї зазвичай налічують десятки або сотні особин. На Босфорі вже можна побачити тисячні скупчення лелек, а на Близькому Сході їхня чисельність ще більша. Так, в Ізраїлі інколи спостерігають вражаюче явище, коли до 100 тис. білих лелек одночасно пролітають над місцевістю, буквально закриваючи небо.

Інші новини про лелек

Як писав УНІАН, пташенята відомих лелек Одарки та Грицика, що мешкають у Національному природному парку "Пирятинський" на Полтавщині, навчилися літати. Зокрема, 23 липня у гнізді Одарки та Грицика стало щедрим днем на події та емоції. Пташенята - Лельович, Махаон, Мрія, Ніка – четвірка, яка виросла у гнізді на очах спостерігачів. Маленькі лелеки відкрили для себе безмежний простір для польотів.

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