Ефіопія висадила 353 мільйони дерев за один день: скільки з них вижило

Попередній рекорд належав Індії.

Ефіопія у 2019 році організувала загальнонаціональну акцію з висадки дерев, у якій взяли участь мільйони людей, пише Space Daily.

За словами організаторів, лише за один день було висаджено понад 350 мільйонів саджанців – це мало стати світовим рекордом.

Сторіччя тому значну частину території Ефіопії вкривали ліси. Але, за даними Програми ООН з довкілля, до 2000-х років площа лісів скоротилася до 4% – тоді як століттям раніше вона сягала приблизно 35%. Ліси зникли фактично за одне покоління, що посилило ерозію ґрунтів і тиск на запаси дров, від яких залежить населення країни, яке постійно зростає.

Відео дня

Саме тому, коли уряд прем'єр-міністра Абія Ахмеда запустив масштабну ініціативу у відповідь на цю втрату, амбітність задуму нікого не здивувала. Програма Green Legacy Initiative, започаткована у 2019 році, поставила за мету висадити чотири мільярди дерев за один сезон дощів. А в один конкретний день країна вирішила встановити рекорд.

Що сталося того дня

Метою дня було висадити 200 мільйонів саджанців. Деякі школи та державні установи призупинили роботу, щоб працівники могли долучитися до акції. До ініціативи приєдналися агенції ООН та міжнародні організації. Наприкінці дня Ефіопія заявила, що за близько дванадцять годин вдалося висадити 353 633 660 саджанців – цю цифру озвучив міністр інновацій і технологій Гетахун Мекурія.

Попередній рекорд належав Індії, де у 2017 році близько 1,5 мільйона волонтерів висадили 66 мільйонів дерев за подібний проміжок часу. Заявлена Ефіопією цифра перевищила цей показник більш ніж у п'ять разів.

Міжнародна спільнота відреагувала схвально. Джульєтт Біао Куденукпо, на той момент директорка Африканського бюро Програми ООН з довкілля, заявила:

"На сьогодні залісення – це найефективніший спосіб боротьби зі зміною клімату".

Цифра без офіційного підтвердження

Головне питання полягає в тому, чи справді всі 353 мільйони саджанців було висаджено. Ця цифра походить із власних підрахунків уряду Ефіопії, а офіційну заявку до Книги рекордів Гіннеса країна так і не подала. Як повідомила агентству AFP речниця Гіннеса Джессіка Доуз, Ефіопія навіть не намагалася зареєструвати це досягнення. Відповідно, офіційного рекорду Гіннеса країні так і не присвоїли.

Тож коректніше говорити про "заявлену", а не "підтверджену" цифру. Підрахувати понад третину мільярда саджанців, висаджених приблизно у тисячі локацій за дванадцять годин, за своєю природою можна лише приблизно – і зробила це саме та сторона, яка була зацікавлена представити вражаючий результат, зазначає джерело.

Втім, навіть якби реальна цифра виявилася вдвічі меншою за заявлену, масштаб зусиль усе одно вражав би. Того дня йшлося не стільки про дерева, скільки про організаційну спроможність: країна змогла мобілізувати мільйони людей навколо однієї задачі та підняти їх усіх одного ранку.

Посадити легко, зберегти – важче

Уряд Ефіопії продовжував програму Green Legacy щороку, звітуючи, що до 2024 року загалом було висаджено близько 40 мільярдів саджанців, і проводячи ще масштабніші акції. У заяві 2022 року офіс прем'єр-міністра стверджував:

"Немає жодного сумніву, що Green Legacy дала результати".

Втім, це оцінка самих авторів програми, тоді як науковці висловлюють застереження. Дослідження 2025 року, присвячене району Губалафто, зафіксувало середню виживаність дерев на рівні лише 39,8% за період 2019–2024 років.

Ще один, пізніший аналіз, що об'єднав результати 38 досліджень, вказує на ключову проблему: брак достовірних даних про те, скільки дерев справді вижили та яку реальну користь вони приносять екосистемам, ускладнює оцінку програми. Автори наполягають, що ініціативі варто змістити акцент із кількісної висадки дерев на якісне відновлення екосистем.

Водночас результати є не лише спірними. Програма також повідомляла про непрямі ефекти – зокрема, кількість розсадників зросла з менш ніж 40 000 до близько 121 000 у період з 2019 по 2022 рік. Чи перетворяться ці зусилля на стійкі ліси – питання, яке залишається відкритим.

Без вирубки лісів

Раніше ми писали про японську лісогосподарську техніку "дайсугі", яка дозволяє отримувати деревину без вирубки дерев. Цей метод, якому вже понад 600 років, з'явився приблизно у XIV столітті в префектурі Кіото. Завдяки такому підходу материнське дерево продовжує жити після кожної заготівлі й може давати десятки й навіть сотні стовбурів деревини протягом кількох поколінь – до 200-300 років.

За даними журналу Lampoon, щохвилини у світі через вирубку зникає площа лісу, еквівалентна приблизно 30 футбольним полям, а з 1990 року планета втратила понад 80 мільйонів гектарів первинних лісів.

Вас також можуть зацікавити новини: