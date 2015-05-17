Попереднє слідство у справі Савченко завершиться наступного тижня - адвокат

Попереднє слідство у справі Надії Савченко завершиться наступного тижня.

Про це написав у Twitter адвокат української льотчиці Надії Савченко Марк Фейгін.

"Про це нас неофіційно повідомило слідство", - уточнив він.

На предстоящей неделе предварительное следствие по делу Надежды Савченко завершается. Об этом нас неофициально уведомило следствие. — Mark Feygin (@mark_feygin) 16 Травень 2015

Довідка УНІАН. Савченко була викрадена бойовиками на Донбасі влітку 2014 року, а потім її перевезли до Росії, де звинуватили у причетності до загибелі російських журналістів. У той же час, за даними захисту, вона не могла бути причетною до загибелі журналістів, оскільки потрапила в полон ще до їх смерті.

26 жовтня 2014 року на позачергових виборах Савченко була обрана народним депутатом за списком партії «Батьківщина». Верховна Рада делегувала її до ПАРЄ.

24 квітня Слідчий комітет РФ пред'явив Савченко остаточне обвинувачення у нібито пособництві вбивству двох і більше осіб та у незаконному перетині кордону РФ.

5 травня стало відомо, що Слідчий комітет РФ продовжив термін слідства у справі Савченко до 13 листопада 2015 року.

6 травня Басманний суд Москви продовжив строк арешту льотчиці до 30 червня.