Мороз пропонує закрити сесію ВР за 10 днів

Голова Верховної Ради України Олександр МОРОЗ пропонує продовжити першу сесію парламенту п’ятого скликання на два тижні - до 28 липня.

Як передає кореспондент УНІАН, у ВР зареєстровано проект постанови, внесений О.МОРОЗОМ, яким пропонується тижні з 17 по 21, а також з 24 по 28 липня, зробити пленарними, при цьому 19 липня планується провести парламентські слухання з питань бюджетної політики на 2007 р. щодо Бюджетної резолюції.

Сьогодні, відповідно до порядку денного, планується ухвалити рішення про обрання голів парламентських комітетів, їх перших заступників, заступників, секретарів та членів комітетів ВР п’ятого скликання.