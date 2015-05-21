ВР ухвалила в першому читанні законопроект про Національну поліцію

За законопроект (реєстраційний №2822),проголосувало 284 із 359 народних депутатів, зареєстрованих в сесійній залі.

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Законопроектом визначено, що Національна поліція – це центральний орган виконавчої влади, який служить суспільству шляхом забезпечення охорони прав і свобод людини, протидії злочинності, підтримання публічного порядку та громадської безпеки, а її діяльність спрямовується та координується Кабінетом Міністрів через міністра внутрішніх справ.

У разі прийняття проекту закону, в органах і підрозділах Національної поліції буде заборонено використовувати будь-які предмети, що мають символіку політичних партій, та проводити політичну діяльність. Поліцейським буде заборонено висловлювати особисте ставлення до діяльності політичних партій під час виконання службових повноважень, а також використовувати службові повноваження в політичних цілях.

У складі Національної поліції будуть функціонувати кримінальна поліція; патрульна поліція; поліція охорони; спеціальна поліція; поліція особливого призначення.

Керівники територіальних органів Національної поліції будуть призначатися на посади та звільнятися керівником Національної поліції за погодженням з міністром внутрішніх справ.