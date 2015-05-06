РНБО вирішила прискорити розробку та прийняття закону про національну поліцію

Про це УНІАН поінформували у прес-службі Ради національної безпеки і оборони України за підсумками засідання РНБО 6 травня.

Зокрема, сказано, що під час засідання РНБО була заслухана доповідь Міністра внутрішніх справ України Арсена Авакова щодо стану розслідування резонансних злочинів.

”За результатами розгляду питання «Про заходи щодо посилення боротьби зі злочинністю» вирішено розробити та прискорити прийняття відповідного законодавчого забезпечення, зокрема, Закону «Про Національну поліцію»”, - зазначається в повідомленні.

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У цьому зв`язку сказано, що комплекс невідкладних заходів щодо боротьби зі злочинністю насамперед буде спрямований на попередження та розслідування особливо тяжких злочинів із використанням вогнепальної зброї, таких як: навмисні вбивства, бандитизм, незаконне позбавлення волі, рейдерство.