У Яценюка розповіли про нові повноваження Держагентства з відновлення Донбасу

Про це заявляє віце-прем'єр-міністр України Геннадій Зубко, пише Українська правда.

"Це агентство запрацює, але з новими напрямками роботи і з новими повноваженнями", - сказав Зубко в ефірі "5 каналу".

Віце-прем'єр-міністр зазначив, що Агентство буде займатися гуманітарним напрямком, надавати допомогу людям, що переселилися з Криму і зі сходу України, залучати кошти різних гуманітарних організацій, у тому числі і міжнародних.

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За словами Зубка, в даний час проходить конкурс на керівника агентства. "Тут не так просто знайти людей, які б взялися за це", - підкреслив він.

Зубко нагадав, що Агентство створювалося як організація, яка б відновлювала інфраструктуру на Донбасі, "але над цим завданням сьогодні працює міністерство регіонального розвитку".

Раніше Зубко заявляв, що на відновлення Донбасу Україні потрібно близько 1,5 мільярда доларів.