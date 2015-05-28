Яценюк має сумніви, що Росія відведе війська, і пропонує "План Б"

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив під час 8-го Київського безпекового форуму.

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"У мене є певні сумніви, якщо говорити обережно-дипломатичним терміном, що Росія хоче виконати Мінські домовленості. І я маю ще більші сумніви, що вони відведуть свої війська. План "Б" полягає в тому, щоб відбудувати та розвинути Україну під контролем української влади. Найкраща відповідь - це створити історію успіху в Україні і показати тим, хто мешкає на тимчасово окупованих територіях, що в Україні жити краще", - сказав Яценюк під час дискусії в рамках форуму.