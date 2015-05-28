РФ проводить в Україні небезпечну диверсійно-терористичну діяльність - Турчинов

Секретар Ради національної безпеки та оборони України Олександр Турчинов заявляє, що РФ проводить небезпечну диверсійно-терористичну діяльність на території України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час дискусії "Демократія чи авторитаризм: війна не проти одного, а проти всіх" у рамках 8-го Київського безпекового форуму.

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"Крім безпосередніх військових дій, РФ проводить дуже небезпечну диверсійно-терористичну діяльність на території України", - сказав Турчинов.

За словами Турчинова, серед тих, хто здійснював терористичні акти у Харківській та Одеській областях, Києві, більшість дали покази, що вони або готувалися на території Росії, або координувалися російськими спецслужбами.