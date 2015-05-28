РФ проводить в Україні небезпечну диверсійно-терористичну діяльність - Турчинов
Серед тих, хто здійснював терористичні акти у Харківській та Одеській областях, Києві, більшість дали покази, що вони або готувалися на території Росії, або координувалися російськими спецслужбами.
Секретар Ради національної безпеки та оборони України Олександр Турчинов заявляє, що РФ проводить небезпечну диверсійно-терористичну діяльність на території України.
Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час дискусії "Демократія чи авторитаризм: війна не проти одного, а проти всіх" у рамках 8-го Київського безпекового форуму.
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"Крім безпосередніх військових дій, РФ проводить дуже небезпечну диверсійно-терористичну діяльність на території України", - сказав Турчинов.
За словами Турчинова, серед тих, хто здійснював терористичні акти у Харківській та Одеській областях, Києві, більшість дали покази, що вони або готувалися на території Росії, або координувалися російськими спецслужбами.