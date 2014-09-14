Контррозвідка СБУ затримала організаторів розвідувально-диверсійних груп «ДНР»

Про це УНІАН повідомили у прес-центрі СБУ.

Встановлено, що ця організація мала складатися з дрібних розвідувально-диверсійних груп по 5 бойовиків кожна. Для їхньої підготовки вже були направлені «запрошені» професійні інструктори російських спецслужб. Завдання, зброю та боєприпаси для проведення диверсійно-терористичних акцій «підпільники» мали отримати в штабі «ДНР», йдеться в повідомленні.Читайте такожРосія переходить до тактики терору і диверсій на території всієї України - активісти

За свідченнями затриманих, з червня ц.р. вони збирали інформацію про кількість, озброєння та місця дислокації сил АТО, а також дані стосовно місцевих патріотів та волонтерів, які надають допомогу українським військовим – зібрані відомості передавали терористичним групам «ДНР», повідомили в прес-центрі.

Стосовно зловмисників розпочато кримінальне провадження за ч.3 ст. 258 (створення терористичної групи чи терористичної організації) Кримінального кодексу України.