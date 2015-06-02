Регламентний комітет дав хід зняттю недоторканості з Клюєва і Мельничука

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав в коментарі журналістам після завершення засідання регламентного комітету ВР.

“Ми зробили висновок виключно щодо законності подання, ми не робили жодного висновку щодо його обгрунтованості і достатності. Ми направили висновок голові ВРУ для того, щоб він вніс його на розгляд Верховної Ради”, - сказав Пинзеник, говорячи про внесені членами комітету зміни до попередніх чотирьох рішень, які комітет ухвалив 29 травня щодо питання про зняття недоторканності із Клюєва та Мельничука.

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Таким чином, зазначив депутат, було виключено висновки щодо обгрунтованості та вмотивованості подань. “Залишили виключно висновок єдиний, який ми можемо зробити в цих умовах, - про їхню законність”, - сказав перший заступник голови комітету.

Пинзеник зазначив, що остаточна технічна підготовка цього питання буде завершена ближчим часом.

Як повідомляв УНІАН, Генпрокуратура підозрює Клюєва і Мельничука у скоєнні ряду злочинів.

Основна стаття, яку інкримінують екс-комбату «Айдару» Мельничуку, - створення злочинної організації.

Клюєва підозрюють у заволодінні шахрайським шляхом фінансовими коштами, а також майном підприємств і приватних осіб.

29 травня Комітет з питань Регламенту та організації роботи ВР підтримав подання генпрокурора Віктор Шокіна в частині притягнення до кримінальної відповідальності Мельничука, але не підтримав у наданні згоди на його затримання та арешт.

Також 29 травня Регламентний комітет рекомендував голові парламенту повернути Генпрокуратурі подання щодо внесення на голосування до сесійної зали питання про позбавлення депутатської недоторканності та притягнення до кримінальної відповідальності Клюєва.