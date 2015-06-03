Під парламентом знову мітингують - цього разу проти "кнопкодавства"

Як передає кореспондент УНІАН, в акції беруть участь близько 10 осіб.

Вони тримають транспарант із написом “Конституція України. Стаття 84. Голосування на засіданнях ВР України здійснюється народним депутатом України особисто”.

Крім того, учасники акції тримають плакат із фотографіями близько 20 депутатів із підписом: “Кнопкодави”.

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Учасники акції вимагають ухвалення законопроекту №1895, який запроваджує “парламентські санкції за неперсональне голосування”. Зокрема, йдеться про позбавлення керівних посад в комітетах із втратою для фракції відповідної квоти, а також позбавлення права участі в 10 пленарних засіданнях. Крім того, на час позбавлення права участі в засіданнях депутату, згідно із законопроектом, не нараховуватиметься заробітну плату.