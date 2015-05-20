Депутати сьогодні можуть запровадити для себе штрафи за "кнопкодавство" (наживо)

Як передає кореспондент УНІАН, також передбачається розгляд низки соціальних законопроектів. Зокрема, щодо допомоги сім'ям з дітьми.

Розглядатиметься також законопроект, який стосується відкритості та доступу до інформації про діяльність парламенту, його комітетів та депутатів, а також щодо обов'язковості онлайн-трансляції відкритих засідань комітетів ВР.

Читайте такожУ Раду внесуть альтернативний законопроект про національну поліцію

Крім того, сьогодні передбачається розгляд законопроекту, який стосується обов'язкового володіння українською мовою посадовими та службовими особами органів державної влади.

Розглянути для включення до порядку денного сесії планується, зокрема, проект постанови про доручення Кабінету міністрів щодо перегляду умов отримання кредитних коштів від Міжнародного валютного фонду.