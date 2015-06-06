Путін: готовність бойовиків вважати себе частиною України потрібно сприймати серйозно

Президент РФ Володимир Путін вважає, що заяви бойовиків на Донбасі про готовність «розглянути можливість вважати себе частиною Української держави» потрібно сприймати серйозно.

Про це він заявив в інтерв'ю італійській газеті Il Corriere della Sera.

«Лідери самопроголошених республік публічно заявили, що за певних умов, мається на увазі виконання цих домовленостей у Мінську, вони готові розглянути можливість вважати себе частиною Української держави. Ви знаєте, це принципова річ. Думаю, що ось ця позиція має бути сприйнята як серйозна, як попередня умова для початку серйозних переговорів», - сказав Путін.

Він заявив, що вважає документ «Мінськ-2» найбільш правильним і на сьогоднішній день єдиним вивіреним шляхом до вирішення цієї проблеми. «І ми ніколи його не погодили б, якби не вважали його правильним, справедливим і таким, що може бути реалізованим», - сказав він.

Путін заявив, що РФ робить і буде робити все, що від неї залежить, аби вплинути на владу «самопроголошених невизнаних республік – Донецької та Луганської республік».

Читайте такожЗа добу в зоні АТО загинув 1 український військовий, 10 отримали пораненняЗа його словами, ключова суть політичного врегулювання – звичайно, потрібно було на першому етапі створити умови для цієї спільної роботи, але потрібно було припинити активні бойові дії, відвести важку техніку. «В цілому це зробили. Є перестрілки; на жаль, досі й жертви є, але немає великомасштабних бойових дій, сторони розведені. Потрібно почати виконувати Мінські домовленості», - вважає він.

Путін зазначив, що «Росія зацікавлена і буде прагнути до повного і безумовного виконання всіх Мінських угод, й іншого шляху до врегулювання сьогодні не існує».