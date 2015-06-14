Саакашвілі анонсував старт роботи нової поліції в Одесі з серпня

Про це заявив голова обласної державної адміністрації Михайло Саакашвілі сьогодні на відкритті стратегічної сесії Одеського регіону, передає кореспондент УНІАН.

«В Одесі в середині серпня буде нова патрульна поліція. У вівторок буде представлений новий глава Управління внутрішніх справ», - сказав Саакашвілі.

Він зазначив, що в даний час частина співробітників місцевої міліції беруть участь у рейдерських захопленнях, торгують наркотиками. За словами голови ОДА, він спілкувався, в тому числі, з власниками невеликих кафе і ресторанів, які розповіли йому про те, що відбувається. Підприємці зізнавались, що не відчувають себе захищеними і змушені платити «мзду за безпеку».

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«Ви побачите, що до кінця літа цього всього не буде. Тут буде нова патрульна поліція, яка дуже сильно відрізнятиметься - по IQ, манерам і якістю роботи», - заявив Саакашвілі.

Він акцентував, що безпека – одна з найважливіших складових для успішного туризму і навів приклад Грузії, де туристичний потік зріс з 100 тис. осіб до майже 6 млн.

Як повідомляв УНІАН, в Одесі проходить стратегічна сесія, присвячена розвитку даного регіону. У ній беруть участь понад 600 громадських активістів, експертів, підприємців, діячів культури, представників місцевого самоврядування регіону.

Сесія проводиться за ініціативи голови Одеської обласної державної адміністрації та за підтримки Громадянської платформи «Нова країна».