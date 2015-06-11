Світ має зупинити агресію Путіна за допомогою санкцій - представниця США

Про це вона заявила під час зустрічі з журналістами в Києві, передає "Європейська правда".

При цьому вона зазначила, що на сьогодні їхнє завдання - покласти край агресії Кремля проти України.

"Дії Путіна проти України непокоять нас, оскільки такі дії неприпустимі. Але водночас нас непокоїть той факт, що ми не знаємо, якими є справжні подальші наміри Путіна", - зазначила Пауер, відповідаючи на питання про можливість поширення агресії Росії за межі України.

Представниця США кілька разів повторила, що наразі "немає військового вирішення цього конфлікту", тому Вашингтон змушений залучати інші механізми, головний з яких - санкції.

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"Санкції – це завжди річ, яка розчаровує. Вони потребують часу для того, щоби мати вплив, щоби змінити поведінку керівників (країн, які опинилися під санкціями). Ми бачили це у Південній Африці, в Ірані, в колишній Югославії. І досі багато хто каже, мовляв, санкції не працюють. Але зрештою саме санкції відігравали ключову роль у тому, щоби змінити дії агресора", - пояснила вона.

Крім того, Пауер визнає, що право вето Російської Федерації відкидає можливість притягнення її до відповідальності у рамках Радбезу ООН.

"Саме тому ми зараз впровадили цей багатосторонній режим санкцій проти Росії, які введені за межами Ради безпеки, але за її правилами. І зараз дуже важливо продовжити санкції наприкінці липня", - підсумувала представниця США.

Раніше УНІАН повідомляв, що Пауер прибула в Україну, щоб ознайомитися з перебігом імплементації Мінських домовленостей.