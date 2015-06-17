Більшість українців негативно ставляться до обрання іноземців мерами міст – опитування

12:51, 17 червня 2015
Політика
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69% громадян України негативно ставляться до можливого обрання іноземців мерами міст нашої країни.

REUTERS

Про це свідчать результати опитування, проведеного компанією SocioStream AG у рамках партнерського проекту з виданням «Деловая столица», які були оприлюднені сьогодні на прес-конференції в УНІАН.

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«Ініціативу надати можливість іноземцям балотуватись на посади мерів українських міст 69% (опитаних) оцінюють її негативно і вважають, що є достатнього гідних і серед громадян України. У той же час 27% вважають, що досвід іноземців буде корисним і зробить позитивний внесок у розвиток українських міст», - сказала керівник компанії SocioStream AG Олена Бояркіна.

Опитування проводилось 8-13 червня 2015 року. Всього було опитано 600 осіб віком від 18 років. Респондентами були представники усіх регіонів України, крім АР Крим, Севастополя, Донецької та Луганської областей. Погрішність вибірки в цілому не перевищує 4%.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що президент України Петро Порошенко підписав указ про прийняття до громадянства України Михайла Саакашвілі. Також Порошенко Саакашвілі призначив головою Одеської обласної державної адміністрації

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